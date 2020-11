Spillet er blitt en verdenshit. Hva er greia med Among us?

Hva trenger foreldre egentlig å vite om spillet «alle» barn spiller for tiden? Her er tidligere gamer Mia Landsems råd.

Spillet Among us har tatt av i høst. Dette trenger du å vite som forelder. NTB Shutterstock

7 minutter siden

På relativt kort tid er spillet Among us blitt et spill som barn, ungdommer, voksne og kjente streamere og youtubere spiller.