Leseren har et dårlig forhold til moren. Er det mulig å bryte mønsteret etter å ha fått egne barn?

Spørsmål:

Min mor har et dårlig forhold til sin mor, og jeg har et dårlig til min. Er det i det hele tatt mulig for meg, som nå har fått egne barn, å bryte mønsteret? Er livredd for å ende opp som resten av generasjonsrekken med tanke på arvesynd.