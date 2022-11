Kunsten å få og beholde venner i voksen alder

Det er en misoppfatning at romantisk kjærlighet er mer verdt enn vennskap, mener psykolog. Hun deler noen enkle metoder for å få venner i voksen alder.

Catherine Pearson Journalist, The New York Times

5. nov. 2022 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

I juli dro Marisa Franco alene på ferie til Mexico. Da hun fløy tilbake til Washington D.C. ti dager senere, hadde hun fått mange nye venner.

Franco er psykolog og studerer vennskap. Dermed har hun et fortrinn når det gjelder å få kontakt med andre, og hun gjorde flittig bruk av strategiene hun lærte under arbeidet med den nye boken «Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends».