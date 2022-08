Ekteparet følte på «tomt rede-syndromet» da barna flyttet ut

Den første tiden etter at barna flytter er avgjørende for parforholdet, ifølge parterapeut.

Monicha Huuse (57) og Tore Borgås (60) har kjent på sorgen da barna flyttet ut, men de har ikke mistet taket i kjærligheten. De har vært opptatt av å ivareta forholdet hele veien.

11. sep. 2021 09:00 Sist oppdatert i dag 15:31

– Vi eier ikke barna våre. Vi har dem til låns, og vi må jo klippe navlestrengen, sier Monicha Huuse (57).