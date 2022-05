Kjønnsforskjellene blir tydeligere når den ene i et parforhold blir syk

Menn og kvinner gjør ikke de samme prioriteringer når de er syke.

10. mai 2022 19:30 Sist oppdatert 12 minutter siden

Line Marie Warholm er psykolog og ukentlig spaltist i Aftenposten Foreldreliv.

Fædrelandsvennen brakte i forrige uke nyheten om at Arbeiderpartiets Adriana Ruiz raser etter Demokratenes Alf Alberts beskrivelse av kvinner som det svake kjønn. Under et møte i organisasjonsutvalget i Kristiansand skal Albert ha uttalt: «Ellers konstaterer jeg at sykefraværet har gått ned lite grann fra 5,3 til 5,2. (...) Men jeg må jo fremheve det sterke kjønn som hadde et sykefravær på 3,3, mens det svake kjønn 6,6. Så dere jenter, der har dere en utfordring å ta tak i i denne forbindelse.»