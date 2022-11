Julen er en kamp mot barnas skuffelse. Vi overlater ansvaret til neste generasjon.

Vi oversvømmes av ting, så å skape store følelser i barna med flere ting er rett og slett ganske vanskelig.

Ved å videreføre vårt begjær etter materielle goder skyver vi skuffelsen foran barna.

29 minutter siden

Det nærmer seg jul. Og for mange foreldre er julen en kamp mot barnas skuffelse. Det gjelder å leve opp til barnas forventninger, ikke sant?

For oss i foreldregenerasjonen har jul og gaver vært nærmest ensbetydende. Som barn var det gavene som sto i høysetet for oss. For generasjoner før oss var det kanskje ikke gavene, men takknemligheten som tok størst plass. Den gangen et par gode ullsokker var en fin gave til et barn.

Det er naturlig at vi ønsker å føre tradisjoner videre, og at vi vil gi barna våre de samme gode følelsene vi hadde da vi var barn. Men slik verden nå ser ut må vi spørre oss om det i det hele tatt er mulig.

Skyhøye forventninger

I butikkene er julevarene på salg før desember har begynt. Det kan gi en følelse av at ingen ting er verdt noe lenger. Det du betaler er virkelig markedsverdien, ikke verdien av en vare. Og vi oversvømmes av ting, så å skape store følelser i barna med flere ting er rett og slett ganske vanskelig. Med mindre vi kompenserer ved å kjøpe ekstra dyre og flotte gaver. Mange av oss kjenner presset fra barnas skyhøye forventninger, og mange strekker seg langt.

Å ha glede og tradisjoner knyttet til ting og gaver vil antagelig være helt utdatert.

For tidligere generasjoner, i en tid da hverdagen var preget av hardt arbeid og mangel på mat og materielle goder, var julen en høytid der man skulle få og nyte. Men hvordan skal vi tenke om høytiden når hverdagen vår er preget av for lite fysisk aktivitet, mer enn nok mat og en overflod av ting? Mer av det vi allerede har nok av, gir ingen stor gledesrus.

Dessuten skal barna våre leve videre som voksne i en verden der forbruket må reduseres drastisk. Å ha glede og tradisjoner knyttet til ting og gaver vil antagelig være helt utdatert. Ved å videreføre vårt begjær etter materielle goder skyver vi skuffelsen foran barna. De får den i fleisen til slutt, men da slipper vi foreldre å stå ansvarlige for de vonde følelsene. Vi overlater ansvaret til neste generasjon.

Fakta Line Marie Warholm Psykologspesialist og psykoanalytiker. Bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievern, privat praksis og fra rettsvesenet. Forfatter av boken Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket. Er spaltist i Aftenposten. Vis mer

Øve på ubehag og skuffelser

For å kunne føle takknemlighet og glede må vi også tåle fraværet av disse gode følelsene. Og det er ikke et mål i seg selv å beskytte barn mot skuffelse. Livet er fullt av skuffelser. Å øve på å tåle ubehagelige følelser i passe store doser er en viktig del av barndommen. For ubehag vil oppstå – før eller senere – og hvis du forventer at livet kun skal være en dans på roser står du ikke særlig godt rustet når livets nedturer treffer deg.

Men hvis vi nå likevel vil forsøke å gi hverandre noe fint til jul. Hva skal det være? Hva er det vi har for lite av i hverdagen og som vi kan få og nyte i høytiden? Det er TID. Det er tid som er mangelvaren.

Gi hverandre det mest dyrebare

Ta dette med deg inn i julestria: Tid er den beste gaven du kan gi, både i førjulstiden, i julen og resten av året. Kanskje er det ikke kjøpesentrene og nettbutikkene du skal gi tiden din til, men dine nærmeste. Tid med deg til barna, og kanskje tid for seg selv til partneren din? Og hvis barna dine blir skuffet over lunkne gaver under treet, kan du klappe deg selv på skulderen og tenke på at du har bidratt med noe verdifullt både for barna og for omverdenen:

Du lar barna øve på å tåle ubehagelige følelser som skuffelse.

Du bidrar til å senke statusjaget – hvis du kjøper mindre opplever de rundt deg mindre press.

Du slår et slag for miljøet ved å senke forbruket.

I år kan vi være sammen uten restriksjoner, det kan vi være takknemlige for. Vi kan legge skjermene vekk og gi hverandre det mest dyrebare vi har, nemlig god tid og full oppmerksomhet.

Lurer du på noe om livet med barn? Send inn dine spørsmål her.