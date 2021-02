Ny studie viser at fire av fem ungdommer ikke var aktive nok på hjemmeskole. Lege: – Bekymret for at dette vil sette varige spor.

Barn og unge skal ha minst 60 minutter fysisk aktivitet i skoledagen. Hvordan gikk det på hjemmeskole? For mye ansvar ble lagt på foreldre og elever, konkluderer fersk studie.

De minste barna beveget seg mest under hjemmeskolen. Mens én av ti på ungdomstrinnet ikke hadde noe fysisk aktivitet i det hele tatt. Foto: Shutterstock / NTB

17. feb. 2021 19:00 Sist oppdatert 19 minutter siden

I løpet av de siste ukene og månedene har norske skoleelever i varierende grad erfart hjemmeskole i kortere eller lengre perioder. Litt på skolen, litt hjemme, avhengig av smitteutbrudd og hvor i landet de bor. Etter den første koronanedstengingen i mars, var det imidlertid likt for alle: 100 prosent hjemmeskole i flere uker.

Hvilke konsekvenser hadde det for barn og ungdoms fysiske aktivitet? Det har forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Met sett nærmere på. De har gjort en undersøkelse blant over 4600 foreldre og over 700 lærere for 1.-10.-klassinger.