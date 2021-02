Ungdommen har mistet privatlivet, festen, flørten og håpet. Hva kan foreldrene gjøre?

Ungdommen mistet privatlivet, den store festen, den første flørten i korona-tiden. Det er lite foreldre kan gjøre, men noe kan de si.

For ungdom kan selv en måned føles som en evighet. Et år er som et liv, et liv som er tatt fra dem, skriver psykologen. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

I vår var jeg overrasket over hvor godt ungdommen tok nedstengingen. Senere har jeg forstått at grunnen var at mange ikke forsto hvor lenge det kom til å vare. Det var nytt, spennende og midlertidig. I tillegg var det vår.

«Nå går det ikke bra, ikke litt en gang» fortalte en jente over telefon her om dagen. Hun snakker for mange. Høsten var tøff, men vinteren har vært brutal. Nytt år, men ingen nye muligheter. Bare nye begrensninger. Bare mer av det samme.