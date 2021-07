Psykologen: For noen er det plagsomt å bli fotografert. Dette bør du tenke på før du trekker frem mobilen.

Husk at du aldri kan rette en linse mot noen uten at linsen påvirker objektet.

Dette er en fin øvelse: Å stole på at vi kan bære minnene inni oss uten å dokumentere dem digitalt.

Nå nettopp

Se for deg en hyggelig, sosial situasjon. Du ler høyt av noe morsomt som blir sagt. I øyekroken ser du at noen tar opp mobilen og er i ferd med å ta et bilde. Du blir automatisk opptatt av hvordan du ser ut, retter deg i ryggen og samler deg. I den sosiale situasjonen kan du slappe av og bare være med. Foran kameraet kommer den automatiske evalueringen: «Ser jeg teit ut nå?»

Kanskje er du én av dem som trives foran kamera. Men alle er ikke som deg. For noen er det plagsomt å bli fotografert, og særlig dersom man også blir delt på sosiale medier.

