Lærer lurer: Hvorfor ekskluderer foreldre noen barn?

Som foreldre bør vi være forsiktige med å velge bort de i barnas omgangskrets som utfordrer oss.

Nå nettopp

Leserspørsmål:

Kan dere skrive noe om førsteklassingen og manglende impulskontroll? Jeg er lærer, og for meg er det normalt at vi har førsteklassinger som – i konflikt/krangel – langer ut et bein eller en arm. Konfliktløsning jobber vi mye med. Det er en del av jobben min. Men, det vi kolleger har snakket en del om i det siste, er hvordan foreldre til de andre i klassen reagerer på «Anna» som «alltid» slår/skriker, eller «Mikkel» som «alltid» slår/sparker. Anna/Mikkel blir slarvet om, de får alltid skylden når de andre barna sladrer om noe som har skjedd, de blir i mindre grad invitert hjem (selv om de kanskje aller mest trenger det!). Hvor er romsligheten hos de voksne når barn strever med noe så vanlig?