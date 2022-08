Datteren har tics. Dette bør foreldrene gjøre og dette bør de unngå, ifølge legen.

Én ting kan gjøre vondt verre hvis barnet har tics, råder barnelegen.

26 minutter siden

Spørsmål:

Min datter på åtte år har begynt å utvikle tics, eller gjentagende bevegelser som hun utfører gjennom hele dagen. Det er vanskelig for oss å forstå om dette er regler og/eller rutiner som hun bestemmer selv, eller om det skjer uten at hun merker det. Selv sier hun at det er morsomt, men med tanke på kontinuiteten oppfatter vi foreldre at hun ikke helt har «kontroll» på denne leken – som hun kaller det. Hvordan bør vi som foreldre gå frem, og hvem kan vi eventuelt snakke med?