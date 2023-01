Foreldreliv Relasjoner Det ligger uventet mye kraft i tilfeldige vennlige handlinger

Ny forskning viser at de små handlingene betyr enda mer enn vi tror.

22.01.2023 11:00

Sent i august satt Erin Alexander (57) på parkeringsplassen utenfor en Target-butikk i USA og gråt. Svigerinnen hadde nylig dødd, og Alexander hadde en tung dag.

Det samme hadde en barista på Starbucks inne på Target. Espressomaskinen fungerte ikke, og hun var tydelig stresset. Alexander, som hadde sluttet å gråte og gått inn for å få seg litt koffein, smilte, bestilte en grønn iste og sa «Stå på!» til baristaen. Da hun hentet isteen sin, la hun merke til det som var skrevet på begeret: «Erin», hadde baristaen skriblet ned ved siden av et hjerte, «du har et hjerte av gull.»

