– Det var gøy! sier Hedda (2). Trestammen er erobret! Selv de minste barna klarer mer enn vi tror hvis de får holde på uten at de voksne griper for mye inn. Det viser en norsk studie. – Sikkerhetsfokuset begrenser barnas utfoldelse, sier forsker. Derfor har barna godt av risikolek

Forskere utstyrte 1–2-åringer med kamera for å se hvor mye de klarte selv uten at voksne grep inn. Resultatet imponerte.

20.04.2023 08:58

Hedda (2) hopper ned fra den veltede trestammen med mose hun akkurat har klatret opp på og balansert på via et annet mindre tre.

Bare få meter fra Solemskogen naturbarnehage åpner det seg en verden av naturlige utfordringer for 1–2-åringene som denne fredags morgenen utforsker nærområdet. Snøen, isen og sørpen har fremdeles tak inne i Lillomarka i Oslo, og selv den minste skrent må takles etter grundige vurderinger. Her skjønner de raskt at det lønner seg å sette seg ned på rumpa for å komme seg frem. En pinne fungerer som støtte for Viktor (1) for å komme seg opp igjen. Det er trær, busker, bakker, pytter, humper å forsere.