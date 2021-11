Ny forskning: Hormoner påvirker hvor fysisk aktive vi er

Studier kan åpne for spennende svar på hvorfor kvinner så ofte blir inaktive etter overgangsalderen, når østrogennivået synker.

Nye funn om østrogen og trening viser hvordan hormoner motiverer kroppen til mosjon.

Gretchen Reynolds Skribent, The New York Times

6 minutter siden

Østrogen kan endre hjerneaktiviteten og påvirke hvor fysisk aktive vi er, ifølge en oppsiktsvekkende ny studie av mus der man så på DNA, hormoner og hjerneceller.

Her brukte man avansert teknologi for å plukke ut og omprogrammere spesifikke gener og nevroner i levende dyr. Forskerne fant at en økning i østrogen fikk fart på de prosessene i musehjernen som gjorde at dyrene – også hannene – ble mer aktive.