Skolevegring er ikke bare et skoleproblem

Skolevegring er et symptom på noe langt mer alvorlig: Et samfunn som krever mer av barna våre enn vi har rustet dem til.

I Japan er det et utbredt fenomen at unge mennesker, særlig menn, i lange perioder trekker seg unna samfunnet, lukker seg inne, går i hi. Det kalles hikomori og settes i sammenheng med et samfunn preget av prestasjonspress og høye selvmordstall blant unge menn.

Når vi snakker om skolevegring i Norge, tenker vi om det som et skoleproblem, eller et problem ved skolen. Psykologspesialist Ole Jacob Madsen og arkitekt og forfatter Gaute Brochmann skriver 5. mars 2022 en kronikk i Aftenposten i forbindelse med utgivelsen av boken «Skolevegringsmysteriet». Flere har kastet seg inn i debatten, og det er lett å trekke frem skolen som den som står ansvarlig for løsningen på problemet. Men er det så enkelt?