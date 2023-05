14-åringen vil ikke gå på skolen. Hva kan faren gjøre for å hjelpe?

Det viktigste grepet vi alle kan gjøre for at barna skal trives på skolen, er å slakke på prestasjonspresset.

16.05.2023 07:00

Spørsmål:

Jeg har en jente på 14 år med høyt skolefravær. Hun føler seg stadig dårlig (kvalme, hodepine) på morgenen når hun skal på skolen. Noen ganger er dette reelt – uten tvil! Men jeg tror det også har med viljen å gjøre. Hun sier selv at hun har mistet motivasjonen, og kommer med utsagn som «jeg tror ikke jeg kommer til å fullføre videregående». Morgenen ender ofte med at hun får bli hjemme til hun føler seg bedre – og stort sett blir det hele dagen. Og så er hun kvikk og frisk på ettermiddagen. Jeg har prøvd å oppmuntre og motivere, belønne og premiere, snakke med henne om konsekvenser, avgrense skjermtid og få henne tidligere i seng på kvelden, følge og kjøre henne til skolen, m.m. – uten bedring. «Trumfkortet» hennes er alltid: «Jeg velger ikke selv når jeg føler meg dårlig, pappa». Jeg vil så gjerne at hun skal bli motivert og ønske å ta ansvar selv for å møte opp på skolen. Hva mer kan jeg som forelder gjøre for å hjelpe henne?