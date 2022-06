Tenåringshjernen er ikke ferdigutviklet. Slik kan du være støtten ungdommen din trenger.

– Det er ikke alle kamper som er hensiktsmessig å ta, sier lege og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Ungdommens hjerne er i konstant utvikling. Som forelder er det noe du bør vite om.

7 minutter siden

Når tenåringen ikke får med seg beskjeder, lar rommet flyte over og kommer for sent til avtaler, er det som forelder vanskelig å holde frustrasjonen inne.

Da kan det kanskje hjelpe å vite hvorfor ungdom oppfører seg slik de ofte gjør.