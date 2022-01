Leser: Barna gjør kun som far sier, mens mor blir utslitt av diskusjoner. Hva skal hun gjøre?

Det er én enkel løsning, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm.

Leserspørsmål: Vi har to barn på 6 og 7 år. Jeg opplever at barna i mye større grad hører etter når de får beskjeder fra min mann enn fra meg, spesielt når det gjelder det yngste barnet. For eksempel kan min mann si ifra om at det er tid for å kle på seg, og det gjøres raskt og uten klaging. Hun spør ofte om hjelp, men når min mann sier at hun kan gjøre det selv, så gjør hun det med én gang. Når jeg gjør det samme, blir det store protester. Mitt åpenbare problem er jo at jeg, etter en del diskusjon frem og tilbake, gir etter. Både jeg og hun blir også slitne og lei av alle diskusjonene. Hva kan jeg/vi gjøre for å løse dette bedre?

Svar: Den enkle løsningen er at du begynner å sette tydeligere grenser for barna. Men vi kan også benytte anledningen til å stille noen spørsmål: Hva er det egentlig barna dine ønsker fra deg? Hva er det som foregår når de gjør motstand og ikke vil være store og flinke?