Ungdomspsykologen: Vanskeligere å nå inn til guttene som sliter. Her er fire tips.

I min jobb som psykolog ute på videregående skoler møter jeg suverent flest jenter. Det gjelder uavhengig av skole og sosial bakgrunn. Det oppleves som vanskeligere å nå ut til guttene. Når de først kommer, forteller mange at de har gruet seg og at de ikke vet hva de skal snakke om. De sier også ofte at de ikke har noen tro på at det hjelper å snakke om ting.

Én setning som veldig ofte går igjen, er: «Jeg må bare skjerpe meg.»