Julen er høytid for følelser: Gi rom for både de gode og de vonde

Det er ikke nødvendigvis et mål bare å være blid i julen. Gå for ekte nærhet i stedet for gull og glitter i år.

Julen er høytid for følelser, og vi vil helst at de skal være gode. Vi vil ha det hyggelig. På tross av svigermor som alltid kritiserer, eller onkel som snakker irriterende høyt og mye om seg selv. Mor-datterforholdet som er så anstrengt at de ikke kan være i samme rom. Sønnen som aldri får anerkjennelse av faren.

Vi dekker over, glatter ut og tviholder på den gode stemningen.