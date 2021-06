«Hvis du spiser opp grønnsakene dine, får du is!» Åtte matfeller foreldre gjerne går i.

Som forelder kan du i høy grad påvirke hva barnet ditt kommer til å like som voksen. Se smaksforskerens tips.

Er barnet ditt en «supersmaker»? Da er man ekstra følsom for smaker, og bitre grønnsaker kan for eksempel smake som ren gift. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

Hvor mange ganger må barn egentlig smake på ny mat før de liker det?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si et tall! Det er mange foreldre som ønsker det for å vite når de kan gi opp. Men det er så mange ting som spiller inn, blant annet hvor følsom man er for bitre smaker, sier Frida Felicia Vennerød-Diesen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn