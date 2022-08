Den første måneden i barnehagen er unntakstilstand, sier eksperten. Slik blir starten best mulig.

I går var sønnen min bare et lite nurk, i dag stabber han ustødig mot sine første dager i barnehagen. Selv om det er litt vemodig, tror jeg han er klar for å oppleve den første viktige overgangen i livet. Men er jeg?

Det er det mye du som forelder kan gjøre for å gi barnet en best mulig barnehagestart.

26 minutter siden

Denne teksten ble først publisert i nyhetsbrevet Aftenposten Foreldre. Vi opplyser, utfordrer og gir svar på spørsmålene du har om livet med barn. Meld deg på her.

Å gå fra at hele livet finnes innen hjemmets fire vegger, til at hverdagen skal tilbringes med en skokk andre barn, kan virke brutalt for både store og små.