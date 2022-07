Hemmelighetenes hemmelige liv

Er det dårlig for helsen å holde en hemmelighet for seg selv? Dette og mye annet er det nå forsket på.

Elisabeth Egan Journalist, The New York Times

8 minutter siden

Michael Slepian hadde akkurat presentert resultatene fra forskningen sin om hemmeligheter på Columbia University da han kastet et blikk på mobilen og så at han hadde to ubesvarte anrop fra faren.

Adferdsforskeren skulle snart få vite noe foreldrene, besteforeldrene, tantene og onklene hadde visst hele livet hans: at han var et prøverørsbarn, og at han ble unnfanget ved hjelp av sæd fra en anonym donor.