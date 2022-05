Hva avgjør hva vi husker fra barndommen?

Hvordan foreldre prater med barna om opplevelser påvirker hvilke minner som sitter fra barndommen.

Prosesser i hjernen gjør at et minne fester seg i lang tid. Hjernen er ikke moden nok til det de første leveårene, derfor husker vi lite eller svært lite fra før treårsalderen, viser forskning.

Nå nettopp

Det er godt over 100 år siden de første testene ble utført for å finne ut hvor langt tilbake i barndommen et menneske kan ha minner fra. Siden den gang har gjentatte tester vist at de tidligste minnene til voksne i den vestlige delen av verden i snitt ligger på 3–3 1/2 år.

Før denne alderen har man få eller ingen minner – kalt barneamnesi. Det vil si, små barn kan huske godt – i noen år. Minnene fester seg bare ikke så godt, og de tidligste minnene ser ifølge forskere ut til å forsvinne i syvårsalderen.