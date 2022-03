Du er ikke alene om å være redd

Nå hører vi mye om krigen i Ukraina. Det kan være skremmende å lese om eller se bilder og videoer i sosiale medier. Her gir Benjamin noen råd hvis du blir redd.

En jente med det ukrainske flagget malt i ansiktet.

14 minutter siden

Det er ikke så rart at du synes det er skummelt å lese, se og høre om hva som foregår i Ukraina. Ordet krig i seg selv kan være ganske skremmende å tenke på.

Det er skummelt når det skjer slike ting i verden, og redsel er en normal følelse å kjenne på. Det er ikke farlig å være redd, men det kan bli plagsomt over tid og kan gjøre at du for eksempel mister konsentrasjonen lettere, sover dårligere og er mer sliten enn vanlig.

Snakk med voksne

For å håndtere denne redselen er det lurt å snakke med noen voksne. På sosiale medier kan det komme bilder og videoer fra krigen, hvor vi ikke vet sikkert hvem som har postet det, eller om det faktisk er fra Ukraina. Det gjør det vanskelig å forstå hva som skjer. Voksne kan hjelpe til med å forklare hva du har sett, og svare på spørsmål som du har.

Benjamin Silseth Baarli er psykolog og jobber med barn og unge. Han svarer på spørsmål fra barn i Aftenposten Junior.

For mange vil nok spørsmålet om vi er trygge i Norge, være viktig, og svaret på det er at akkurat nå er vi trygge. Frykt kan gjøre mye med oss, men ved å snakke om den tar vi vekk noe av makten til frykten, og det gjør den lettere å håndtere.

Pause fra sosiale medier

Ut over det kan det også vært lurt å ta en pause fra sosiale medier. Det er også mulig å spørre om hjelp til å endre på innstillingene slik at du unngår uønskede bilder og videoer.

Det er så klart viktig å vite litt om hva som skjer i verden, men du skal slippe å være altfor redd for ofte. Det er ikke godt for noen. Håper dette kan hjelpe til litt og minne deg på at du ikke trenger å stå i dette alene.

Hilsen Benjamin