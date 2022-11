Psykologen: Sykeliggjøringen av normale følelser hos barn og unge bidrar til å skape psykisk uhelse

Som psykolog opplever jeg mye redsel og bekymring blant både foreldre, lærere og andre som deltar i barns hverdag. Tenk hva det gjør med barna.

39 minutter siden

Er helsetilbudet godt nok for dagens barn og unge? Er de virkelig flere som er psykisk syke enn før, eller tåler de bare mindre og har for høye forventninger til livet? De siste ukene har debatten gått i Aftenposten.

Svaret er kanskje at vi har for høye forventninger til livet, at sykeliggjøringen av normale følelser bidrar til å skape psykisk uhelse, og at økt helsehjelp ikke er løsningen på alt.