Femåringen har en mørk side. Hvordan skal foreldrene håndtere sinnet hans?

Psykolog Line Marie Warholm svarer.

Nå nettopp

Leserspørsmål:

Vi har en sunn, frisk og sterk femåring. Han er glad og snill mot lillesøsteren sin, har venner og gir uttrykk for å trives i barnehagen. Men han har også en mørk side, hvor jeg nesten ikke kjenner han igjen. Han blir illsint og frekk for små ting eller hysterisk lei seg, og gjør seg selv stakkarslig. Jeg er usikker på hvordan vi skal håndtere dette. Skal vi overse sinneutbruddene, eller vise at det ikke er greit å kjefte og kalle oss slemme uten grunn? Jeg sier at han ikke trenger å være så morsk, men vil ikke at han skal se på seg selv som et sint barn. Jeg har spurt ham om det er noe annet som ligger bak dette sinnet, men han gir ikke uttrykk for det. Jeg er livredd for at det er noe vi gjør/sier/ikke sier som er utløsende for sinneutbruddene eller gråteanfallene, og at dette vil bygge seg opp over år. Hva bør vi gjøre?