Er det skolen eller foreldrene som bestemmer over barnas skjermbruk?

Moren har valgt at skjerm ikke skal være en del av sønnens hverdag. Så får han Ipad på skolen.

30 minutter siden

Det er forståelig at mye av skolearbeidet i dag foregår digitalt. Det gir mening at elevene på ungdomstrinnet lærer seg å lage presentasjoner og skriver oppgavene sine på PC. At de bruker internett og ikke bare biblioteket når de skal søke informasjon. Det forbereder dem på livet slik det er i dag.

Men hva når barna på småskolen gjør prikk-til-prikk-oppgavene på skjerm? Og holder en virtuell blyant i hånden som de fører over skjermen med fingertuppen? Jeg møtte en fortvilet mor på et foredrag jeg holdt om foreldrerollen. Hun har valgt at skjerm ikke skal være en del av sønnens hverdag. Så får han Ipad på skolen. Hun stilte spørsmålet: Er det skolen eller jeg som egentlig bestemmer over barnas skjermbruk?