Jeg er ekspert på morskap. Når jeg nå skal få barn, er min ambivalens helt normal.

Nå som jeg selv skal bli mor, har jeg måttet gi meg selv noen av mine egne råd som psykiater.

Pooja Lakshmin Psykiater og skribent i The New York Times

Nå nettopp

​Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Dette er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Som liten jente drømte jeg ikke om å bli mor. Snarere tvert imot. Da jeg var i begynnelsen av 30-årene, hadde jeg et tilbakevendende mareritt: Jeg var ufrivillig gravid, og det føltes som om kroppen min hadde blitt invadert av en parasitt.