Er du som flerkulturell forelder redd for at barnet ditt havner utenfor? Ti tips om hvordan du kan forebygge det.

Det er ikke uvanlig at du som har et barn med en annen etnisk bakgrunn og kanskje religiøs tilhørighet, er bekymret for at barnet ditt kan havne utenfor.

Vær åpen om dine bekymringer, råder psykologen.

24 minutter siden

Barnet ditt skal starte på ny skole eller i ny barnehage. Første dag legger du merke til at hun er den eneste i klassen som er flerkulturell. Du ser at de andre foreldrene kaster et ekstra blikk på dere – kanskje fordi dere ser annerledes ut. Du vil gjerne at barnet ditt skal ha det godt i den klassen hun starter i og bli akseptert og godt likt av elever og lærere for den hun er.

Du lurer kanskje på om hun kommer til å bli inkludert i jentegjengen. Om hun vil bli behandlet annerledes av lærerne fordi hun har den bakgrunnen hun har. Om hun vil bli spurt gjentatte ganger hvor hun er fra selv om hun er født og oppvokst i Norge. Om navnet hennes blir latterliggjort hvis læreren ikke klarer å uttale det riktig første gang. Kanskje er du også bekymret for om hun blir utelukket fra bursdagsselskaper til medelevene fordi hun skiller seg ut.