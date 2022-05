Kjærlighet endrer hjernen din

Nevroforskeren trodde hun klarte seg uten kjærlighet – helt til hun var 37 år. Da møtte hun mannen hun igjen skulle miste noen år senere.

Hope Reese Skribent i The New York Times

14 minutter siden

Klarer vi oss uten kjærlighet? I mange år trodde nevroforskeren Stephanie Ortigue at svaret var ja. Ortigue, som i store deler av voksenlivet var singel og fornøyd med det, klarte ikke helt å forstå hvilken betydning kjærligheten hadde i hennes eget liv, selv om hun forsket på menneskelige bånd.

Hun sa til seg selv at uavhengigheten gjorde henne til en mer objektiv forsker: Hun kunne se nærmere på kjærligheten uten å være i kjærlighetens vold. Dette skriver hun i den nye boken, «Wired for Love: A Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection».