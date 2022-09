Foreldreliv Mamma Norske mødre forteller: Disse tankene skammer vi oss over å ha Har du noen ganger angret på at du fikk barn, hatt tanker om å kaste babyen ut av vinduet eller fantasert om delt omsorg for å få egentid? Du er ikke alene. Slik takler du de vanskelige tankene.

Da psykolog Marthe Telneset ble gravid for første gang, følte hun at alle puslespillbrikkene falt på plass. Hun var nygift med drømmemannen, på tampen av studiene, og huset var totalrenovert. Forventningene til familielivet var store: Babyen kom til å bli kronen på verket.

Kort tid etter fødselen kom følelsen av å ha mistet det gamle livet og all egentid. Det var klaustrofobisk å kjenne på at et annet menneske trengte henne 24 timer i døgnet. Som om hun hadde fått en ekstra kroppsdel. Noen ganger føltes det som om hun ikke fikk puste.