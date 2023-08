Foreldreliv Oppdragelse Dagens syn på barneoppdragelse gjør barna mindre robuste, mener psykolog. Dette er de tre vanligste feilene foreldre gjør, mener Line Marie Warholm.

Publisert: 18.08.2023 12:50

Se for deg barnet ditt som voksen. Ser du en person som er i stand til å takle utfordringer uten å gi opp, har evne til å gjøre de rette valgene og besitter en god dose selvkontroll? Da ser du for deg at barnet ditt er robust.

Robusthet er en egenskap som setter rammer for hvordan en håndterer motgang og hvordan en har det med seg selv. Barnets relasjoner og oppvekstmiljø påvirker i stor grad hvorvidt barnet blir robust.