Slitne barn? Slik hjelper du dem gjennom skoleårets siste måneder.

Ungdommene våre går inn i en travel fase nå, med vurderinger, tentamen og eksamen. Hvordan kan vi foreldre være til hjelp?

04.04.2023 07:00

Mange er opptatt av at barna skal gjøre det bra på skolen. Vi kommuniserer det tydelig: Det er viktig å gjøre sitt beste og stå på. Legge et godt grunnlag og realisere det potensialet man har. Fremtiden avhenger av gode karakterer og smarte valg. Slik snakker både vi voksne og barna selv. Men blir barna egentlig bedre av dette prestasjonsjaget?

Vi tenker gjerne tilbake på vår egen ungdomstid når vi snakker til barna våre. Vi snakker slik vi hadde trengt at noen snakket til oss. Kanskje skulle du ønske at dine foreldre hadde brydd seg mer, og sørget for at du fulgte opp skolen bedre? Da forsøker du muligens å gjøre det annerledes med dine barn.