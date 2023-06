Norsk studie «friskmelder» sit ups: – Mange av de kvinnene jeg har møtt, er redde for å gjøre noe feil.

Kvinner med delte magemuskler bør ikke frarådes å ta sit ups, viser ny, norsk studie.

For best å sjekke om man har delte magemuskler og hvor stor avstanden er, må man bruke ultralyd. Stipendiat og fysioterapeut Sandra Bjordal Gluppe har kartlagt dette hos norske kvinner.

Nær halvparten (45 prosent) av norske kvinner har delte magemuskler – såkalt rectus diastase – seks måneder etter svangerskap og fødsel. Ett år etter fødsel gjelder det fremdeles så mange som én av tre kvinner.

Foreløpig har forskningen vært mangelfull når det gjelder råd for øvelser, trening og behandling. Men lenge har spesielt én øvelse vært frarådet kvinner med delte magemuskler: Den klassiske sit upsen, med curl og hodet opp. Det har vært antatt at dette forverrer situasjonen – at magemusklene deler seg mer.