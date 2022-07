Hvordan former foreldrenes uro og negative følelser barna? Psykologen svarer.

En omstilling på skolen har vakt mye engasjement, uro og konflikt i foreldregruppen. Vil barna føle seg forpliktet til å følge foreldrenes syn?

25 minutter siden

Spørsmål:

Hei, vi er to mødre som lurer på om du kan si noe generelt om hvordan foreldres uro og negative følelser påvirker barna. Vi har en situasjon der barnas skolehverdag kommer til å bli endret i en lengre periode. Dette har vakt mye engasjement, uro og konflikt i foreldregruppen. Vi lurer på om det er slik at foreldres negative følelser og motstand mot en endring som barna deres faktisk må stå i, kan være med å skape ekstra belastning for ungene, og kanskje legge lokk på spenning og gode følelser. Vi vet jo at barn er lojale mot foreldrene sine, og mistenker at de da vil føle seg forpliktet til også å føle seg negative til omstillingen, bare fordi foreldrene har investert tid og engasjement i saken?