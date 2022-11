Dagens unge har en annen type kyskhetsbelte

Hvordan står det egentlig til med den seksuelle skammen i dag? På grunn av sosiale medier får de unge aldri fred fra de andres vurdering.

1. nov. 2022 14:39 Sist oppdatert 22 minutter siden

Jeg har akkurat lest ferdig «Sommeren 58» av nobelprisvinner Annie Ernaux da jeg sitter på premieren til ballettforestillingen «Faun/Boléro/Canvas» i Operaen. Boken og balletten begynner å snakke.

I Annie Ernauxs roman har hovedpersonen sin seksuelle debut med en jevnaldrende gutt den sommeren hun er 17 år. Gutten ligger med henne først én gang, deretter én gang til – etter tre uker. Ellers er hun som luft for ham. Jenta får det vi i dag vil kalle et «hekt» (med Sissel Grans ord) på gutten. Et oppheng i ham som varer i 50 år.