Hvordan skal hun få et bedre forhold til sitt voksne barn? Velg de rette ordene, råder psykolog.

Disse grepene gjenoppretter dialogen med voksne barn.

Leserspørsmål: Ett av våre voksne barn er svært sårbar og tolker det mest uskyldige innspill i en samtale som innblanding med råd han ikke har bedt om. Forsøker jeg å ta opp at jeg føler meg voktet på når vi treffes, slik at jeg aldri vet når det blir en scene og dermed blir veldig usikker og bundet når vi er sammen, sier han at jeg ikke skal ‘ta den’ osv., og at dette er del av min type maktmisbruk.

Han er i slutten av tjueårene med høy utdannelse og god jobb. De fleste råd til foreldre som sliter i relasjonen til voksne barn, går ut på å jenke seg, legge seg flat, gå i seg selv, ta barnets perspektiv. Det er det jeg ender opp med å gjøre, og grubler og gransker meg selv og hva jeg har gjort og sagt som utløser sinnet hans. Men hva når kritikken føles helt urimelig og ute av proporsjoner? Jeg tror at det handler om meg og ikke om saken. Hvordan kan jeg komme videre for å få en bedre relasjon med dette ene voksne barnet?