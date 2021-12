De negative helseeffektene av dårlig søvn

Det finnes et optimalt antall søvntimer. Og nei, det hjelper ikke å ta igjen søvn i helgen. Les tipsene.

Jane E. Brody Spaltist i The New York Times

Et av de helserelaterte temaene vi diskuterer oftest, er søvn, og da handler det gjerne både om mengde og kvalitet. Hvor ofte har du ikke beklaget deg til en venn eller et familiemedlem: «Jeg sovnet ikke før langt på natt, så jeg er helt utkjørt»?

Undersøkelser har vist at over en tredjedel av den voksne befolkningen i USA har søvnproblemer, og mange sliter med å falle i søvn eller sove hele natten. Og pandemien ser ut til å ha gjort ting verre, selv for dem som sov relativt godt tidligere.