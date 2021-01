Puberteten ser ut til å starte tidligere, også hos norske barn. Hvorfor skjer det nå?

Norske forskere har for første gang målt nøyaktig start på puberteten ved hjelp av ultralyd. Dette er hva de fant.

Norske barn, og jenter spesielt, ser ut til å følge en internasjonal trend med tidligere pubertetsstart. Det kan være uheldig for helsen senere i livet. NTB/Shutterstock

7. jan. 2021 18:00

Når starter egentlig puberteten? Og skiller norske barn seg fra utviklingen i andre land? Det har forskere i Bergen undersøkt, og de har svarene klare.

Er det første menstruasjon som gjelder for jentene? Nei, dette er et sent pubertetstegn.