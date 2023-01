I fem måneder hadde de et helt friskt barn. Så ble livet snudd på hodet.

Datteren Aurora overlevde hjernehinnebetennelsen. Men til hvilket liv? spør moren. – Det er viktig for meg å si at det ikke skal være forbudt eller skamfullt å tenke det som forelder, sier Helle Cecilie Palmer.

– Vi skulle ønske at vi hadde kjent Aurora bedre før hun ble syk. Men samtidig hadde det kanskje vært enda vondere, sier mor Helle Cecilie Palmer.

13.01.2023 08:44

Den kan dukke opp når som helst for trebarnsmor Helle Cecilie Palmer: Den doble sorgen. Sorgen over at livet ble som det ble. Og sorgen over livet som ikke ble.

Som den gangen familien var på McDonalds. Storesøster Iris (nå 9 år) som løp rundt og lot seg fascinere av tyll og glitter i butikkene. Lillebror Snorre (nå 4 1/2) som elsket lys, flagg og ballonger. Så tenkte hun på Aurora (nå 7 år), som skulle sittet der mellom søsknene med sin egen Happy Meal-boks med leke. Hun skulle ha sammenlignet leke med søsknene, kanskje kranglet litt om hvem som fikk den fineste og plukket ut sylteagurken fra burgeren med rynket nese.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn