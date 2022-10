Morgengretten fireåring må roes ned med mobil og TV hver morgen. Hvordan bryte mønsteret?

Kan være greit å bruke de midlene dere har til rådighet. Så kan dere øve på å tåle tretthet og sinne senere på dagen.

Leserspørsmål: Vi har en 4 år gammel gutt som er helt fantastisk, men med et kraftig temperament. Han er morgengretten og kan bli direkte rasende når vi vekker ham på morgenen. Som oftest må vi lirke og lure for å få gutten vår ut av sengen og inn i klærne. Vi bruker mobiltelefonen som lokkemiddel, og han får som regel se på Barne-TV mens vi kler på ham. Er han ekstra sinna, følger telefonen ham ned i bilen og omtrent helt til barnehagen. Jeg synes ikke dette er en god måte å starte dagen på for en 4-åring. Når vi gir ham en skjerm for å undertrykke morgenraseriet, lærer han vel heller ikke å kontrollere sinnet sitt, kanskje snarere tvert imot. Har du forslag til hvordan vi kan snu denne uvanen? Vi er ute av døren til 07.10, så det er ikke mye rom for å vekke ham enda tidligere enn det vi gjør i dag.

Svar: