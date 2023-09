Skolevalget gir oss foreldre en anledning til å gå i oss selv. Hvor er vi på vei?

Mens kloden lider av global oppvarming, lider menneskene av sosial istid. Skolevalgkampen er bare ett av mange uttrykk for dét.

Jeg får stadig leserbrev fra foreldre som er redde for at barna deres skal havne utenfor. Det kan handle om alt fra materielle goder, sosiale evner, skoleprestasjoner eller fysisk fremtoning.

Mange opplever andres barn som skumle og sine egne som sårbare, og ofte undrer jeg meg over mangelen på omtanke for fellesskapet, ikke bare for egne barn.