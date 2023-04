«Jeg er glad i deg, men la meg være i fred». Dette betyr vennskap for introverte.

Det kan være vanskelig å forene behovet for nære relasjoner med trangen til å avlyse planer.

02.04.2023 08:00

Få ting i livet tilfredsstiller meg like mye som det å avlyse planer om å være sosial.

Som en journalist som jevnlig skriver om vennskap, er jeg godt kjent med fordelene ved platoniske forhold. Jeg vet for eksempel at studier viser at folk med sterke sosiale bånd lever lenger og er bedre beskyttet mot stress. Og jeg er kjent med funnene som viser at en robust sosial krets omfatter ulike typer vennskap.