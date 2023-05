Derfor elsker vi «Succession»

Det er tilfredsstillende å se våre egne følelser og impulser bli levd ut i en elegant og intelligent innpakning.

Søsknene Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) og Roman (Kieran Culkin) rivaliserer om fars oppmerksomhet og anerkjennelse.

09.05.2023 07:00

NB: Denne artikkelen inneholder ikke spoilere om siste sesong.

Er du overrasket over at du liker «Succession»? Den amerikanske, satiriske, svarte dramaserien er nå i sin fjerde sesong. Handlingen dreier seg om Logan Roy og hans fire voksne barn. Logan eier og leder et gigantisk medie- og underholdningsselskap, hvor han stadig lover bort og trekker tilbake hvem han skal utpeke som sin etterfølger.