Derfor blir hjertesykdom blant kvinner ofte oversett eller avfeid

Kvinner har gjerne mer uspesifikke symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Underdiagnostisering bidrar til å forverre utfallet og øke dødeligheten.

Anahad O’Connor Journalist, The New York Times

10 minutter siden

Hjertesykdom er den ledende dødsårsaken blant kvinner og menn i USA og forårsaker nesten 700.000 dødsfall i året. Men studier har lenge vist at kvinner har større sannsynlighet for å avfeie varseltegnene på et hjerteinfarkt enn menn, og at det noen ganger kan gå mange timer før de ringer etter ambulanse eller drar til sykehuset.

Nå prøver forskere å finne ut hvorfor det er slik.