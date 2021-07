– Jeg forsto jo ikke den gangen, at mamma lot pappa få foreldreansvaret av kjærlighet

Har du et komplisert forhold til din mor? Her er syv tips for en god relasjon i voksen alder.

I dag ser Irene Kristense Djuvet på moren Bjørg Inger Egedal som et forbilde. Relasjonen deres var langt mer komplisert for noen år siden. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nå nettopp

– Relasjonen mellom mor og barn er ofte komplisert. En mor bærer barnet i sin egen livmor. Tettere blir det ikke, hverken fysisk eller fysiologisk. Så bruker disse menneskene 18 år, eller mer, på å finne balansen mellom nærhet og avstand, sier psykiater Finn Skårderud.

Vi har møtt to mødre og deres døtre. Bjørg Inger Egedal og datteren Irene Kristense Djuvet har fått et godt forhold etter at Djuvet selv ble voksen. Anne-Lena Løvdahl syntes det var tøft å bli mamma og finne ut hvordan hun skulle forholde seg til sin egen mor. Hun måtte jobbe med å stå for sine valg.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn