Hver dag brytes barn rettigheter i Norge. Er du en av synderne?

Her er syv huskeregler før du deler bilder av barn på sosiale medier, skriver Mia Landsem.

Nå nettopp

La du ut et bilde av barnet ditt da det var nyfødt, og er ellers forsiktig med hva du deler? Eller legger du ut jevnlige Facebook-oppdateringer om noe morsomt minstemann har gjort? Spurte du barnet ditt om lov først? Og hvor stor er egentlig faren for at bilder kan bli misbrukt?