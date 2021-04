Illustrasjon: Carina Saunders Foreldreliv Helse Lege: La barna bli skitne. Helsegevinsten kan være stor. Du trodde kanskje at barn trenger mange infeksjoner for å trene opp immunforsvaret? Det er andre viktigere måter å gjøre det på.

8 minutter siden

En mor spør: Jeg er bekymret for to-åringen min. Hun har hatt lite kontakt med andre enn nærmeste familie det siste året. Hun har nesten ikke vært syk. Det er kanskje ikke rart siden barnehagen har vært stengt i lange perioder. Jeg er redd dette kan ha påvirket immunforsvaret hennes. Vil hun vil bli lettere syk når vi går tilbake til et mer normalt liv igjen?

Flere foreldre har skrevet til meg på Instagram med lignende spørsmål. De har kanskje lært at et barn må gå gjennom mange infeksjoner for å få et sterkt immunforsvar. Når barn ikke utsettes for like mange virus og bakterier som før pandemien, kan immunforsvaret bli mindre motstandsdyktig?