Eksperter: Idrett kan være et feilspor for inaktive barn

Lek som organiseres og overvåkes av foreldre, og kjøring til fritidsaktiviteter: Forfatteren Sandra Dahlén sier ambisiøse foreldre risikerer å gjøre barna en bjørnetjeneste.

Den svenske forfatteren Sandra Dahlén synes det er absurd hvor mye voksne styrer barnas fritid.

Nå nettopp

At barn – og voksne – er for stillesittende, er et problem som de fleste har fått med seg. I dag får for eksempel bare en tredjedel av svenske barn tilstrekkelig fysisk aktivitet. Sandra Dahlén er forfatter og foreleser og har skrevet boken «Frigående barn». Hun tror en årsak til all stillesittingen er «det nye foreldreskapet».

– Jeg tror det er et feilgrep når vi setter lek og bevegelse i en tidsplan. «Playdates» og organiserte fritidsaktiviteter er viktige, men de kan ikke være fundamentet. I dag handler alt om planlegging, og da får ikke barna rom til å leke og bevege seg.